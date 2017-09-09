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В Україні відсьогодні подорожчав алкоголь

Омелян Шевчук,

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Мінімальна роздрібна ціна на півлітрову пляшку горілки збільшена з 69,78 гривні до 79,55 гривні. Відповідне постанова була ухвалена на засіданні Кабміну 9 серпня та набула чинності у суботу, пише Економічна правда.

Згідно з постановою, мінімальні роздрібні ціни на горілку і лікеро-горілчані вироби підвищилися з 348,9 грн до 397,76 грн/літр 100% спирту. Оптово-відпускні ціни на цей вид продукції підвищуються на 19,4% – до 268,67 грн/літр 100% спирту.

Мінімальні ціни на вина натуральні підвищені на 12% – до 37 грн за пляшку 0,7 л у роздрібній торгівлі, на кріплені вина і вермути – на 7%, до 45 грн, на шампанське за пляшку 0,7 л – на 13,3 %, до 79,19 грн.

Крім того, передбачено збільшення мінімальної оптово-відпускної ціни коньяку “три зірки” з нинішніх 336,22 грн за 1 літр 100% спирту до 386,98 грн, роздрібної – з 524,5 грн до 597,3 грн, “чотири зірки”, відповідно, з 352,24 грн до 412,85 грн і з 599,5 грн до 645,17 грн, “п’ять зірок”, відповідно, з 384,29 грн до 495,95 грн і з 599,5 грн до 692,6 грн.

Нагадаємо, востаннє уряд підіймав мінімальні ціни у листопаді 2016 року. Після того були підвищені акцизи на горілку на 20%, на коньяк на 17,6%, на кріплені вина – на 12%.

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