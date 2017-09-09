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Україна поступилася Словенії в 1/8 фіналу Євробаскету-2017

Омелян Шевчук,

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Баскетбольна збірна України припинила виступи на Євробаскеті-2017, поступившись у першому раунді плей-офф – 1/8 фіналу – команді Словенії з рахунком 55:79, пише УНІАН.

Шанси «синьо-жовтих» у протистоянні зі збірною Словенії від самого початку були не надто високими, а у першій чверті гри вони зменшилися до критичного мінімуму – Денис Лукашов і Артем Пустовий набрали зайві індивідуальні фоли вже на перших хвилинах.

Словенці мали значну перевагу впродовж перших трьох чвертей, що вилилося в розгромний рахунок – 55:79 (17:26, 10:16, 16:26, 12:11). Таким чином, українська збірна задовольнилася виходом в 1/8 фіналу.

Наступний шанс зіграти на Євробаскеті з’явиться лише в 2021 році. Згідно реорганізації баскетбольних турнірів чемпіонати Європи з цього виду спорту будуть проходити раз на чотири роки.

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