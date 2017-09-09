У зоні АТО постраждало п’ятеро українських захисників

Наприкінці минулої доби обстановка у районі проведення АТО продовжила загострюватись.

Після 18 години російсько-окупаційні угруповання продовжили прицільні обстріли позицій сил АТО в основному на Приморському та Донецькому напрямках. Також ворог поодиноко застосовував міномети. Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 35 разів відкривали вогонь по опорних пунктах української армії. Усі обстріли противника характеризуються як прицільні. У результаті бойових дій 5 наших військових отримали поранення. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі штабу АТО.

Так, увечері бойовики двічі відкривали вогонь по наших позиціях неподалік Пісків. За майже двогодинний обстріл ворог випустив понад 20 мін різних калібрів. Також російські найманці били з гранатометів, великокаліберних кулеметів та озброєння БМП. Крім того, наприкінці доби під гранатометний вогонь декілька разів потрапили наші укріплення в Авдіївській промзоні та на шахті Бутівка. А близько 18 години у результаті обстрілу з озброєння БМП та зенітної установки українських укріплень на підступах до Семигір’я отримав поранення український військовий.

На Приморському напрямку бойовики застосовували міномети калібру 82 міліметри біля Мар’їнки. З гранатометів відкривали вогонь поблизу Старогнатівки. Стрілецька зброя та великокаліберні кулемети противника працювали по наших опорних пунктах на околицях Лебединського і Талаківки. А близько 22 години внаслідок обстрілу з гранатомету позицій сил АТО біля Водяного ще один наш боєць отримав поранення.

На Луганському напрямку факти застосування бойовиками гранатометів двічі зафіксовані біля Кримського та один раз – поблизу Станиці Луганської.