У восьми ОТГ Львівщини сьогодні стартує виборчий процес

У восьми об’єднаних територіальних громадах Львівщини 9 вересня розпочинається виборчий процес перших виборів голів та депутатів громад. На виборах 29 жовтня голів та депутатів обиратимуть у Великомостівській, Воютицькій, Рудківській, Волицькій, Щирецькій, Підберізцівській, Солонківській та Славській ОТГ. Про це львівському порталу повідомили у прес-службі Офісу реформ у Львівському РВ АМУ.

31 серпня Комісія затвердила Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міських голів 29 жовтня 2017 року.

Відповідно до нього, до 16 вересня включно районні виборчі комісії повинні утворити сільські, селищні, міські виборчі комісії (ТВК) та сформувати їх склад.

До 20 вересня включно територіальні виборчі комісії мають утворити одномандатні, територіальні виборчі округи для проведення перших місцевих виборів, кількість яких має становити 4 506 виборчих округів.

До 18 вересня включно громадські організації, до статутної діяльності яких належать питання виборчого процесу та спостереження за ним, зареєстровані в установленому законом порядку, можуть звернутися до ЦВК з клопотаннями про дозвіл мати офіційних спостерігачів на перших місцевих виборах.

Окрім того, згідно з Календарним планом, 25 вересня розпочинається процес висування кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови на відповідних перших місцевих виборах.

Подання до ТВК документів для реєстрації кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови триватиме до 4 жовтня включно. А до 5 жовтня включно територіальні виборчі комісії прийматимуть рішення про реєстрацію кандидатів у депутати, кандидата на посаду сільського, селищного, міського голови або про відмову в реєстрації.

До 11 жовтня включно ТВК повинні затвердити текст виборчого бюлетеня з виборів депутатів сільської, селищної, міської ради та сільського, селищного, міського голови для голосування у відповідному виборчому окрузі.