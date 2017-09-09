У Львові затримали трьох грабіжників

Львівські патрульні виявили трьох підозрюваних у грабежі. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції Львова.

За даними відомства, сьогодні вночі, патрульні отримали виклик на вулицю Винниченка де троє невідомих пограбували двох осіб.

Потерпілі описали нападників та повідомили, що ті викрали золотий ланцюжок з медальйоном. Інспектори передали орієнтування всім екіпажам та направилися на пошуки. Згодом, на проспекті Шевченка, патрульні помітили осіб, які підозріло себе поводили та підпадали під орієнтування.

Офіцери зупинили їх, а інший екіпаж приїхав з потерпілими, які упізнали нападників. Також патрульні виявили золотий медальйон, який чоловіки викинули неподалік. Затриманих доставили до відділу поліції та передали слідчим.