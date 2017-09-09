У Львові урочисто відкрили відреставровану браму каплиці Боїмів

У рамках відзначення Днів європейської спадщини у Львові відбулося урочисте відкрити відреставрованої брами каплиці Боїмів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

Вхідні двері у каплицю відкрили спеціально виготовленим ключем.

Як відомо, вчора відбувся монтаж вже відреставрованої брами каплиці Боїмів. Монтажні роботи проводились під керівництвом Андреаса Альтгаммера, реставратора металу, експерта GIZ (Німеччина), та Юрія Миколаїшина, реставратора металу «Оберіг Груп» (Львів).

Фото: ЛМР