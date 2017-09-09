Селяни отримуватимуть медичні послуги через інтернет?

Жителі українських сіл повинні мати такий самий доступ до медицини, як і жителі міст, і саме тому в Україні буде впроваджено телемедицину, тобто – можливість отримувати медичні послуги через інтернет, передає Zaxid.net.

«Ті, хто живуть у селі потребують такого самого рівня медичних послуг, який доступний людині в районному, обласному центрі і в столиці», – зазначив президент України Петро Порошенко в суботу, 9 вересня, перебуваючи з візитом в одній з лікарень Вінниччини.

За його словами, саме для цього впроваджуватиметься телемедицина, налагоджується широкосмуговий інтернет-зв’язок для того, щоб лікар на відстані міг швидко визначити, що робити з пацієнтом, яке йому призначити лікування чи додаткову консультацію.

Порошенко висловив сподівання, що за тиждень Верховна Рада проголосує за медичну реформу та повідомив, що окремо буде розроблено та впроваджено спеціальний проект про розвиток сільської медицини.