Саакашвілі їде в Україну на велосипеді

Колишній президент Грузії, екс-глава Одеської Облдержадміністрації Міхеіл Саакашвілі виїхав з Польщі до українського кордону. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.
Судячи із фото Саакашвілі із неповнолітнім сином вирушає до кордону на велосипедах.
Як відомо, 10 вересня Міхеіл Саакашвілі планує в’їхати з Польщі до України. Політик подорожує з українським паспортом, хоча Петро Порошенко позбавив його громадянства.
Тим часом Грузія направила Україні вже третій запит про видачу свого колишнього президента. А мер Андрій Садовий заявив, що чекає його на каву у Львові. Через приїзд Саакашвілі прикордонники закликають оминати у неділю пункт пропуску «Краковець». А після цього, Держприкордонслужба заборонила доступ ЗМІ до пункту пропуску.
Андрій Котенський,09 Вересня 2017, 15:26 |