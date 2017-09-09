Саакашвілі їде в Україну на велосипеді

Колишній президент Грузії, екс-глава Одеської Облдержадміністрації Міхеіл Саакашвілі виїхав з Польщі до українського кордону. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

Судячи із фото Саакашвілі із неповнолітнім сином вирушає до кордону на велосипедах.

Як відомо, 10 вересня Міхеіл Саакашвілі планує в’їхати з Польщі до України. Політик подорожує з українським паспортом, хоча Петро Порошенко позбавив його громадянства.

Тим часом Грузія направила Україні вже третій запит про видачу свого колишнього президента. А мер Андрій Садовий заявив, що чекає його на каву у Львові. Через приїзд Саакашвілі прикордонники закликають оминати у неділю пункт пропуску «Краковець». А після цього, Держприкордонслужба заборонила доступ ЗМІ до пункту пропуску.