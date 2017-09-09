Обирають видатного українця, якого зобразять на медалях львівського напівмарафону

Стартувало голосування за видатного українця, чий портрет прикрасить медаль Grand Prix Lviv Half Marathon 2017. Про це Львівському порталу повідомили організатори заходу.

Компанія Run Ukraine, організатор півмарафону Grand Prix Lviv Half Marathon 2017, ініціювала створення медалі фінішера із зображенням видатної для Львова постаті. «Вони прославили Львів на світовому рівні, їхні імена відомі не лише в Україні, а й за її межами. Вони – видатні українці, які гідні того, аби їх згадали знов та дізнались більше про досягнення, що вплинули на історію міста. Один із них буде зображений на цьогорічних медалях другого Львівського півмарафону, який відбудеться 29 жовтня», – йдеться у повідомленні організаторів.

Чий саме портрет прикрасить медалі буде визначено відкритим народним онлайн-голосуванням.

Серед претендентів, які з’являться на фінішній медалі Grand Prix Lviv Half Marathon 2017 такі постаті:

Данило Галицький

Іван Франко

Михайло Грушевський

Маркіян Шашкевич

Андрей Шептицький

Роман Шухевич

Соломія Крушельницька

Степан Бандера

Володимир Івасюк

Богдан Ступка

Кузьма Скрябін (Андрій Кузьменко)

Голосування триватиме до 26 вересня цього року включно.

«Львів – місто з надзвичайною історіює. Ми хочемо, щоб бігуни з різних куточків України та інших країн не просто відкрили для себе мальовничий маршрут Львова під час забігу, а й згадали імена тих, хто сформував дух міста. Тому для фінішерів головної дистанції (21,0975 км,) ми готуємо унікальні пам’ятні медалі, аби Grand Prix Lviv Half Marathon 2017 став для них чимось більшим, ніж просто біговим заходом», – коментує директор з маркетингу та комунікації Run Ukraine Вікторія Веремієнко.

Подібна концепція голосування за постать для зображення на медалях застосовується на всіх заходах бігової ліги – Run Ukraine Running League 2017.