На пункт пропуску «Краковець» стягують «тітушок»?

До українсько-польського кордону прибули найманців міцної статури, так звані «тітушки». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі партій «Справедливість» та «Рух Нових Сил».

За словами активістів, які очікують на прибуття Міхеіла Саакашвілі, номери автобусів на яких привезли молодиків – київські та кременчуцькі.

Також за їхніми даними, молодики поводяться агресивно та погрожують прихильникам Саакашвілі.

«У декого із прибулих «тітушок» при собі ножі. Активісти пишуть заяву у поліцію», – йдеться у повідомленні.

Також активісти повідомляють, що «поліція не реагує на випади тітушок».