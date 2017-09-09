На Львівщині з озера витягли тіло чоловіка

Із озера у селищі Красне Буського району Львівщини, витягли тіло чоловіка, який зник у середу 6-го вересня. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті із питань цивільного захисту населення ЛОДА,

За даними відомства, 8 вересня біля селища Красне Буського району продовжувались пошуки34-річного жителя села Острів Буського району, який 06 вересня пішов на місцеве озеро та не повернувся.

До пошуків зниклого були залучені аварійно-рятувальна маневрена група Львівської центральної рятувально-водолазної служби, рятувальники, військовослужбовці та місцеві мешканці.

О 17:15 год. тіло загиблого виявлено та піднято з води місцевими мешканцями.

Обставини події встановлюються.