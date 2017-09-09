Для молоді з особливими потребами провели «Танці з зірками»

Працівники Львівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді організували для осіб з особливими потребами розважальний захід «Танці з зірками», щоб створити для них позитивну атмосферу для цікавого та веселого дозвілля. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

Дійство стартувало з виступів творчих колективів: «Театру тіней», ансамблю танцю «Ранок», дівочого вокально-хореографічного ансамблю «Панночка», центру музичного розвитку «ТЕМРО», а також клубу спортивного та бального танцю «Стиль». Наступним етапом стало грандіозне шоу барменів, де кожен охочий взяв участь у майстер-класі від віртуозів справи і спробував себе у ролі професіонала з виготовлення коктейлів. На завершення концертної програми на сцені з’явився святковий торт, який став смачною родзинкою заходу. Свято продовжилось дискотекою, флеш-мобом за участі викладача лабораторії танцю при театральній студії «Птах» та виступом львівського співака та теле/радіо ведучого Тараса Гаврика.

Як зазначають в Центрі, свято відбулося завдяки підтримці благодійників – ПАТ «Сандора», мережі продуктових мінімаркетів «Свій маркет», ТМ «Добрий вечір» та ТМ «Карпатські мінеральні води», ТЗОВ «Галицька здоба» та клубу «Picasso», а також ініціативності колективів та виконавців.

«Юнаки та дівчата з особливими потребами вкотре мали нагоду потрапити в дружню атмосферу однодумців, яка покликана об’єднувати та сприяти цікавому дозвіллю. Саме це і є нашим ключовим завданням – мотивувати молодь до позитивного проведення часу у колі людей, яким не байдуже їхнє майбутнє. Адже ми всі рівні і кожен з нас є частинкою суспільства, яке щоденно відкриває перед нами нові шляхи та можливості. Як сказав професор Стівен У. Хокінг у своїй всесвітній доповіді про інвалідність, «інвалідність не повинна бути перешкодою на шляху до успіху…Хвороба не завадила мені зробити видатну кар’єру астрофізика і віднайти сімейне щастя». І нехай такі заходи стануть потужним стимулом для кожної особи з особливими потребами шукати і відкривати себе і свої таланти», – зазначила Алла Горбач, директор Львівського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.