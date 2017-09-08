Укрзалізниця запустила дві модернізовані електрички

На маршрути “Укрзалізниці” вийшли два модернізовані електропоїзди: №668, що забезпечує перевезення пасажирів на напрямку Фастів – Ворожба – Фастів та № 7246, що перевозить пасажирів на напрямку Львів – Трускавець – Львів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ПАТ «Укрзалізниці».

Як повідомив член правління ПАТ «Укрзалізниця» Сергій Михальчук, роботи з модернізації виконувалися на ПрАТ «Київський електровагоноремонтний завод», який у стислі терміни зумів повернути поїзди в експлуатацію.

«Щодо зручності пасажирів, то в модернізованих електричках встановлені нові герметичні вікна з сонцезахисними ролетними шторами. Сидіння – також абсолютно нові й тому більш зручні. Відремонтовані системи вентиляції пасажирських салонів вагонів та кабін машиністів. У ході ремонту всі нагрівальні елементи та вентиляційні агрегати замінено. Завдяки цьому поїздки електричкою будуть більш комфортними та приємними», – розповів Сергій Михальчук.

За 8 місяців 2017 року капітальним ремонтом та модернізацією з подовженням терміну служби оновлено 8 складів електропоїздів (40 секцій). До кінця року залізничники таким чином оновлять ще 8 складів.

Такий ремонт рухомого складу дозволяє залізничникам економити кошти галузі. За словами Сергія Михальчука, виконання капітального ремонту однієї секції електропоїздів, яка складається з двох вагонів коштує близько 8,7 млн грн. А вартість нового електропоїзда при нинішньому курсі валюти складає 440-450 млн грн.