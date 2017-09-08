ОСТАННІ НОВИНИ

Укрзалізниця запустила дві модернізовані електрички

|

На маршрути “Укрзалізниці” вийшли два модернізовані електропоїзди: №668, що забезпечує перевезення пасажирів на напрямку Фастів – Ворожба – Фастів та № 7246, що перевозить пасажирів на напрямку Львів – Трускавець – Львів. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ПАТ «Укрзалізниці».

Як повідомив член правління ПАТ «Укрзалізниця» Сергій Михальчук, роботи з модернізації виконувалися на ПрАТ «Київський електровагоноремонтний завод», який у стислі терміни зумів повернути поїзди в експлуатацію.

«Щодо зручності пасажирів, то в модернізованих електричках встановлені нові герметичні вікна з сонцезахисними ролетними шторами. Сидіння – також абсолютно нові й тому більш зручні. Відремонтовані системи вентиляції пасажирських салонів вагонів та кабін машиністів. У ході ремонту всі нагрівальні елементи та вентиляційні агрегати замінено. Завдяки цьому поїздки електричкою будуть більш комфортними та приємними», – розповів Сергій Михальчук.

За 8 місяців 2017 року капітальним ремонтом та модернізацією з подовженням терміну служби оновлено 8 складів електропоїздів (40 секцій). До кінця року залізничники таким чином оновлять ще 8 складів.

Такий ремонт рухомого складу дозволяє залізничникам економити кошти галузі. За словами Сергія Михальчука, виконання капітального ремонту однієї секції електропоїздів, яка складається з двох вагонів коштує близько  8,7 млн грн. А вартість нового електропоїзда при нинішньому курсі валюти складає 440-450 млн грн.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
В Рудно жити трудно: мешканці повинні встигнути на маршрутку додому до 20.00
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
В Рудно жити трудно: мешканці повинні встигнути на маршрутку додому до 20.00

У Садового вважають, що жителі Рудно у вихідні дні (субота та неділя) мають право на громадський транспорт лише до 20.00...

Старт політичного сезону: оновлення репертуару чи старі пісні про головне?
Соломія ГОЛОВІНА, Олена ЖОЛКЕВСЬКА
Старт політичного сезону: оновлення репертуару чи старі пісні про головне?

Сонце, пальми, лазурові узбережжя, гарячий пісок на свіжому педикюрі, текіла, віскі, бурбон, «Піна колада», «Секс на пля...

ДТЕК заплатить за вугілля Львівсько-Волинського басейну на 10% більше вже з 1 вересня
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
ДТЕК заплатить за вугілля Львівсько-Волинського басейну на 10% більше вже з 1 вересня

Міністерство енергетики та вугільної промисловості підвищило ціну реалізації вугілля державних шахт на 10% - з 2000 до 2...

Учень «на мільйон» або скільки коштує зібрати дитину до школи?
Вероніка РОЙ, Львівський портал
Учень «на мільйон» або скільки коштує зібрати дитину до школи?

До старту нового навчального року залишились лічені дні. Тож невгамовні батьки зі своїми дітлахами активно ринулись на р...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів