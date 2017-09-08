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У центрі Києва вибухнув автомобіль із людьми

Андрій Котенський,

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У центрі Києва біля ринку «Бесарабка» у русі вибухнула автівка. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила відома одеська право захисниця Неоніла Ткаченко, передає кореспондент Львівського порталу.

«Щойно у центрі Києва біля ринку «Бесарабка» у русі вибухнула автівка. Перебуваю у шоці. Машина вибухнула позаду нас… Декілька молодих чоловіків витягли із вогню молоду дівчину. Ще одну – витягують…», – йдеться у повідомленні.

За даними 112 каналу,  на вулиці Павла Скоропадського вибухнув автомобіль Toyota Camry.

У автомобілі перебувала жінка з дитиною, яких після вибуху забрала швидка. Ще в автомобілі перебував чоловік.

На місці події вже працюють відповідні служби…

За даними Української правди, в столиці вибухнула машина з грузинськими номерами. Під час вибуху загинув чоловік, а жінку із дитиною шпиталізували…

У поліції повідомляють, що внаслідок вибуху авто в центрі Києва загинув чоловік, постраждала жінка.

«Чоловік загинув, жінці відірвало ногу. Всі служби там працюють», – повідомила Радіо Свобода речниця поліції Києва Оксана Блищик.

Наразі інших подробиць у поліції не повідомили, також не підтвердили інформацію, що у салоні авто перебувала дитина.

Причини події з’ясовуються.

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