У центрі Києва вибухнув автомобіль із людьми

У центрі Києва біля ринку «Бесарабка» у русі вибухнула автівка. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила відома одеська право захисниця Неоніла Ткаченко, передає кореспондент Львівського порталу.
«Щойно у центрі Києва біля ринку «Бесарабка» у русі вибухнула автівка. Перебуваю у шоці. Машина вибухнула позаду нас… Декілька молодих чоловіків витягли із вогню молоду дівчину. Ще одну – витягують…», – йдеться у повідомленні.
За даними 112 каналу, на вулиці Павла Скоропадського вибухнув автомобіль Toyota Camry.
У автомобілі перебувала жінка з дитиною, яких після вибуху забрала швидка. Ще в автомобілі перебував чоловік.
На місці події вже працюють відповідні служби…
За даними Української правди, в столиці вибухнула машина з грузинськими номерами. Під час вибуху загинув чоловік, а жінку із дитиною шпиталізували…
У поліції повідомляють, що внаслідок вибуху авто в центрі Києва загинув чоловік, постраждала жінка.
«Чоловік загинув, жінці відірвало ногу. Всі служби там працюють», – повідомила Радіо Свобода речниця поліції Києва Оксана Блищик.
Наразі інших подробиць у поліції не повідомили, також не підтвердили інформацію, що у салоні авто перебувала дитина.
Причини події з’ясовуються.
Андрій Котенський,08 Вересня 2017, 18:38 |