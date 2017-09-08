У Львові відреставрували металеву браму каплиці Боїмів

Сьогодні, 8 вересня, відбувся монтаж вже відреставрованої брами каплиці Боїмів. Монтажні роботи проводились під керівництвом Андреаса Альтгаммера, реставратора металу, експерта GIZ (Німеччина) та Юрія Миколаїшина, реставратора металу «Оберіг Груп» (Львів). Урочисте відкрити відреставрованої брами відбудеться завтра, 9 вересня, о 11.00 год. в рамках відзначення Днів європейської спадщини. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

Нагадаємо, 25 липня, відбувся демонтаж металевої брами каплиці Боїмів – пам’ятки національного значення 17 століття у Львові, для проведення реставрації. Реставрація брами відбувалася на замовлення міста, а саме Львівської національної галереї мистецтв, за підтримки управління охорони історичного середовища ЛМР. Роботи тривали 5 тижнів. На час реконструкції брами в каплиці Боїмів було встановлено тимчасову, металеву браму.

З метою відновлення та збереження вхідних дверей каплиці Боїмів, у березні 2017 року була створена робоча група, до складу якої увійшли: Т.Возняк, О.Рибчинський, А.Салюк, М. Гайда, Л. Онищенко, І. Сварник, В. Косів, В. Одрехівський, Р. Шмагало, Р.Яців, Р.Могитич, І.Сьомочкін, С.Габор, Ю.Миколаїшин та Андреас Альтгаммер. Під час робочих зустрічей учасники цієї групи спільно з реставратором металу та експертом GIZ Андреасом Альтгаммером, який надавав фахові та технічні консультації при реставрації брами, розробили детальний план заходів з дослідження та реставрації брами.

Над реставрацією брами каплиці Боїмів працювало троє осіб. Двоє – це місцеві фахівці з обробки металу – Юрій Миколаїшин та Максим Собуцький. Допомагав їм Андреас Альтгаммер – німецький реставратором металу та експерт GIZ.

За словами Мар’яни Мороз, заступника начальника управління охорони історичного середовища ЛМР, фінансування реставрації брами відбувається за кошти німецького проекту «Муніципальний розвиток та оновлення старої частини міста Львова». Управління охорони історичного середовища ЛМР проводило усі підготовчі роботи, виготовляло необхідні документи і реставраційне завдання.

Довідка. Каплиця Боїмів, зведена у 1615 році у стилі пізнього ренесансу, та належить до найважливіших історичних будівель міста і є зразком каменярської та ковальської майстерності періоду ренесансу. Зважаючи на культурно-історичну та мистецько-ремісничу цінність цієї будівлі для міста, вхідна брама та металеві решітки каплиці потребували негайної реставрації.

Фото: Олександр Мазуренко