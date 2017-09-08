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У Львові презентують доступ до найбільшої міжнародної юридичної бази даних

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У рамках Святкового тижня УКУ, 11 вересня о 15.00 год. відбудеться презентація «Доступ до HeinOnline на базі бібліотеки УКУ – черговий внесок ОБСЄ у розвиток юридичної освіти в Україні». Під час заходу присутнім представлять міжнародну юридичну базу даних «HeinOnline», розкажуть про те, як нею користуватися, а також презентують інші проекти ОБСЄ з підтримки розвитку юридичної освіти в Україні. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

З вересня у Львові завдяки підтримці Національного координатора проектів ОБСЄ в Україні студенти, аспіранти та викладачі українських правничих шкіл отримали доступ до «HeinOnline» – однієї із найбільших міжнародних юридичних баз даних.

Участь у заході – безкоштовна. Попередня реєстрація за посиланням: http://bit.ly/2j0wZqX

Місце проведення – Інформаційно-ресурсний центр імені митрополита Андрея Шептицького (м. Львів, вул. Козельницька, 4, ауд. 203).

Довідка

Школа права УКУ – перша в Україні освітня програма, яка отримала доступ до міжнародної юридичної бази «HeinOnline». На базі школи та Інформаційно-ресурсного центру імені митрополита Андрея Шептицького користуватися базою зможуть всі охочі.

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