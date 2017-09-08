У Львові перекрили канал постачання наркотиків у колонію

Правоохоронці Львівщини затримали двох безпосередніх учасників передачі наркотиків у колонію та встановили особу організатора та куратора їх «роботи», котрий відбуває покарання у тому ж виправному закладі. Про це Львівському порталу повідомили у Відділі комунікації поліції Львівської області.

Оперативники УПН спільно зі слідчими Головного управління Нацполіції Львівщини 8 вересня близько п’ятої ранку затримали біля огорожі однієї з львівських виправних колоній раніше судимого 38-річного львів’янина, котрий перекинув на територію закладу згорток, обмотаний поліетиленовою плівкою. У згортку правоохоронці виявили вісімнадцять таблеток, схожих на нарковмісні таблетки «субутекс» та чотири малих згортки з кристалічною речовиною, схожою на наркотичний засіб «метадон» загальною масою чотири грами.

В подальшому, спільно з працівниками сектору внутрішнього контролю органів і установ системи юстиції ЗМУ МЮ, правоохоронці затримали на території колонії чоловіка, котрий отримав перекинутий згорток. Ним виявився неодноразово засуджений громадянин, котрий відбуває у колонії п’ятирічний термін позбавлення волі за грабіж. У зловмисників також вилучені мобільні телефони та банківські картки.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ознаками незаконного придбання, зберігання, збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Також правоохоронці встановили, що канал постачання наркотичних засобів у виправну колонію організував інший засуджений, котрий відбуває тут чотирирічний термін позбавлення волі за грабіж та нанесення тілесних ушкоджень. Також він організував «роботу» двох затриманих під час передачі наркотиків громадян.

Вартість вилучених нарковмісних препаратів за цінами «чорного» ринку становить вісімнадцять тисяч гривень (у місцях позбавлення волі – 32 тисячі гривень). Досудове розслідування триває.