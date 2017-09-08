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У Львові обговорять облаштування пішохідних зон на вулиці Бандери

Омелян Шевчук,

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Львів’ян запрошують на відкриту зустріч-обговорення щодо можливих варіантів облаштування пішохідних зон на вулиці Степана Бандери. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

У рамках вересневого інтенсиву «Публічні простори вздовж вулиці Степана Бандери: обговорення, презентації, дискусії», команда проекту «Вулиця для всіх» хоче отримати поради та пропозиції, які допоможуть вдосконалити планування потенційних громадських просторів, які знаходяться на вулиці С. Бандери, та запрошують усіх бажаючих на обговорення щодо облаштування пішохідних зон на цій вулиці.

Відкрита зустріч-обговорення щодо можливих варіантів облаштування пішохідних зон на вул. С. Бандери відбудеться 13 вересня, о 18.30 год. Локація: вул. Степана Бандери 14, поблизу Львівської академічної гімназії.

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