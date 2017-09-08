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У Львові нагородять кращого спортсмена червня

Омелян Шевчук,

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Завтра у Львові нагородить кращого спортсмена червня – Павла Коростильова, який блискуче виступив на чемпіонаті світу з кульової стрільби у Зулі (Німеччина). Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛМР.

Як відомо, Павло Коростильов став справжнім мультимедалістом, виборовши для України п’ять медалей, з яких три – найвищого ґатунку. До трьох золотих медалей Павло додав ще срібну та бронзову. Успішний результат львів’янина дозволив збірній України в загальнокомандному заліку посісти третє місце.

Павло Коростильов та його тренер Сергій Коростильов отримають пам’ятні подарунки та грошові премії. Нагородження кращого спортсмена червня відбуватиметься в рамках святкування дня фізичної культури та спорту на стадіоні «Динамо», що на вулиці Янева, 10. Початок церемонії нагородження завтра, 9 вересня, о 10.00 год.

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