На Львівщині впіймали винуватця смертельної ДТП

Радехівські правоохоронці розшукали водія, який насмерть збив пішохода і зник з місця події. Ним виявився 57-річний мешканець району, відкрито кримінальне провадження. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Національної поліції Львівщини.

За даними правоохоронців, дорожньо-транспортна пригода трапилася 3 серпня близько 20.00 на вулиці Першого травня у селищі Лопатин, Радехівського району.

Водій автомобіля «ВАЗ», скоїв наїзд на пішохода, 37-річного мешканця Радехівського району, після чого покинув місце події. Внаслідок отриманих травм пішохід помер у лікарні.

«Ми встановили особу водія, причетного до смертельного ДТП. Ним виявився 57-річний мешканець Радехівського району. Чоловік зізнався у скоєному, пояснив, що місце події покинув через те, що злякався. За його словами, він мав намір звернутися до поліції, але так і не наважився», – повідомив начальник Радехівського відділення поліції Михайло Спічак.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП. За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання – від трьох до восьми років позбавлення волі без права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого. Проводиться досудове розслідування.