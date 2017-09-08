Львівська політехніка готується до «Еко-вікенду»

Львівська політехніка готується до пізнавального заходу задля захисту навколишнього середовища – «Еко-вікенду». Про це Львівському порталу повідомили організатори акції.

Захід відбудеться 22 вересня та має на меті зібрати на території біля головного корпусу університету та в науково-технічній бібліотеці наукову та студентську спільноту Львівської політехніки, а також небайдужих до екологічних проблем організацій.

Подія спрямована на те, щоб у світі стало більше чистоти і відповідальності, адже кожен мешканець планети Земля може зробити свій маленький внесок у справу захисту навколишнього середовища.

Еко-вікенд проходитиме за тематичними напрямами: еко-лекції, еко-простір, еко-одяг, еко-розваги, еко-дозвілля, еко-харчування, еко-проекти, еко-грамотність.

Політехніки готують для гостей показ унікальної колекції одягу в стилі етно-бохо, можливість навчитися «ТвориТи простір», у якому ви зможете повноцінно себе розкрити і реалізувати давні мрії, стати ЕКО-споживачем, навчитись правильно сортувати сміття, відвідати лабораторію відновлювальних джерел енергії, спробувати молекулярну кухню, прийняти участь у велоквесті, навчитись виготовляти косметичні засоби, що діють на клітинному рівні і ще багато інших цікавих пізнавальних заходів!

Для зручності обміну інформацією на офіційному сайті університету є спеціальна сторінка http://lp.edu.ua/eko-vikend з найсвіжішими новинами про Еко-вікенд. А ще – шукайте спільноту «Еко-вікенд» у соціальних мережах!