Інспектора Львівської митниці ДФС оштрафовано за несвоєчасне заповнення декларації

За участі органів прокуратури Львівщини Залізничним районним судом Львова визнано винним державного інспектора Львівської митниці Державної фіскальної служби у вчиненні несвоєчасного заповнення декларації. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівщини.

Зокрема, за результатами опрацювання електронних декларацій, поданих на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції, прокуратурою встановлено, що вказаний інспектор несвоєчасно заповнив декларацію особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Таким чином вчинив адміністративне правопорушення пов’язане з корупцією, передбачене ч. 1 ст. 172-6 КУпАП (порушення вимог фінансового контролю).

За наслідками судового розгляду до винного застосовано стягнення у вигляді штрафу.