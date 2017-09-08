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«Галичанка» стартує в Єврокубку

Андрій Котенський,

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У неділю, 10 вересня, гандболістки львівської «Галичанки», які є неодноразовими чемпіонками України, володарками Кубків та Суперкубків України, на домашньому майданчику розпочнуть боротьбу і за Єврокубок. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОДА.

Єврокубковий матч відбудеться у львівському палаці спорту «Галичина» о 18 год на вул. Керченській, 8.

В межах першого кваліфікаційного раунду Кубку ЄГФ сезону 2017/18 рр. «Галичанка» зіграє два матчі з командою Морренгоф Янсен Дальфсен (Нідерланди). Перший матч відбудеться у Львові,  другий – в Нідерландах 16 вересня.

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