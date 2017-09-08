Бухгалтерку львівського підприємства взяли під домашній арешт через фінансові оборудки

За незаконні фінансові оборудки бухгалтеру львівського підприємства загрожує до 8 років в’язниці. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

За процесуального керівництва Львівської місцевої прокуратури №1, цьогоріч на початку вересня, головному бухгалтеру одного із товариств з обмеженою відповідальністю м. Львова, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2, ч.3 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч.1, ч.2 ст.200 (незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення), ч.1, ч.2 ст.362(несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї)КК України.

Встановлено, що вказана особа використовувала підроблені платіжні доручення тавносила несанкціоновані зміни у інформацію, що обробляється у електронній системі дистанційного обслуговування клієнтів. Таким чином жінці вдалось заволодіти понад 100 тис грн.

Відтак, вчора, 7 вересня,підозрюваній обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Зазначимо, що за вчиненені кримінальні правопорушення жінці загрожує до 8 років позбавлення волі, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.