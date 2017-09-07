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В Україну повертається тепло

Андрій Котенський

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Завтра літо спробує повернутися в Україну. Потихеньку почне теплішати. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталія Діденко.

«У південній частині денна температура повітря становитиме курортні +24+27 градусів. Загалом, у більшості областей +18+23 градуси. І лише на півночі та Волині й Рівненщині ще подихаємо осінньою свіжістю, +17+21 градус… Невеликий дощ ймовірний у східних областях, вночі також у Полтаві та Запоріжжі. Але це – все. Переважатиме суха повітряна маса», – йдеться у повідомленні синоптика.

Тим часом за даними Gismeteo.ua, у найближчі чотири дні денна температура повітря на Львівщині підніметься до 27 градусів тепла.

Вже на завтра Львову прогнозують переважно ясну погоду і 19 градусів тепла.

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