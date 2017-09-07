В суботу у Львові ситуативно перекриватимуть рух транспорту

В суботу, 9 вересня, о 09.30 год. відбудуться урочистості з нагоди вшанування мощів Блаженного Якова Стрепи. Відтак, за маршрутом процесійної ходи ситуативно перекриватимуть рух транспорту. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Зокрема, відбудеться урочиста процесія і опісля – урочисте богослужіння. На урочисті заходи прибуде духовенство та богопосвячені особи з цілої Львівської Архідієцезії Римо-Католицької Церкви в Україні.

Програма заходів:

– 9.30-11.00 – урочиста процесія з вшанування мощів Блаженного Якова Стрепи. Процесійна хода вирушить від Костела Святого Антонія (вул. Личаківська, 49-а) у напрямку Катедрального Собору Внебовзяття ПДМ за маршрутом: вул. Личаківська – пл. Митна – вул. Підвальна – вул. Руська – пл. Ринок – пл. Катедральна, 1 (Катедральний Собор Внебовзяття ПДМ);

– 11. 00 – урочисте богослужіння в Катедральному соборі.

За маршрутом ходи передбачене ситуативне перекриття руху транспорту.

Фото: ЛМР