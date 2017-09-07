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У причетного до крадіжки зловмисника в рюкзаку знайшли гранату

Дарина Смеречанська

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На Львівщині підозрюваний у квартирній крадіжці мав з собою ручну гранату та запал. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Львівській області.

Працівники Стрийського відділу поліції 6 вересня під час оперативного відпрацювання виявили у Стрию зловмисника, причетного до квартирної крадіжки. Під час поверхневого огляду правоохоронці виявили у його рюкзаку предмет, схожий на ручну гранату та запал до неї.

На місці події працювали експерти-вибухотехніки, котрі підтвердили, що виявлений предмет дійсно є гранатою РГД-5. Як пояснив зловмисник, боєприпас він знайшов на території закинутої військової частини. Небезпечну знахідку правоохоронці вилучили, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

До 6 жовтня на Львівщині триватиме спецоперація «Зброя та вибухівка», під час якої правоохоронці проводять заходи по виявленню у громадян незареєстрованої вогнепальної зброї, боєприпасів та вибухових речовин. Мешканці, котрі добровільно здадуть незареєстровану зброю поліцейським, будуть звільнені від кримінальної відповідальності, а в окремих випадках зможуть зареєструвати мисливську зброю і користуватись нею на законних підставах.

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