У Львові обрання директора музею «Територія терору» завершилось заявою про судовий позов

Сьогодні, 7 вересня, у Львівській міській раді відбулося засідання конкурсної комісії з обрання директора музею «Територія терору». Комісія обрала переможця, натомість один із кандидатів на посаду готує позов до суду. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Сьогодні о 15.00 год. розпочалась робота конкурсної комісії з визначення переможця конкурсу. На початку засідання модератор оголосив, що троє з членів комісії не прийшли на засідання, замість одного з них призначили депутата Львівської міськради Юлію Хомчин, аби був кворум. Окрім того, не прийшов на представлення проектів розвитку музею один із кандидатів – чинний в.о. директора «Території терору» Володимир Довжинський.

Свою відсутність троє членів комісії – делегатів від музею – пояснили тим, що процедура конкурсу порушує законодавство у частині термінів проведення засідання конкурсної комісії. У листі-зверненні до конкурсної комісії Володимира Довжинського також зазначено, що обрання у склад конкурсної комісії частини із її членів викликає конфлікт інтересів.

Незважаючи на ці зауваження конкурс у стінах мерії таки провели. Свої презентації представили двоє кандидатів: Ольга Гончар та Ігор Дерев’яний.

Під час своєї презентації Ольга Гончар розповіла про свої попередні музей та мистецькі проекти, зокрема про роботу на сході України. Вона бачить музей як наукове, освітнє та туристичне місце. Найбільші акценти ставить на: колективі, створенні колекції музею, аудиту, створенню статуту, ребрендингу. Фінансування планує отримувати від меценатів та шляхом подання на гранти. Також Ольга Гончар бачить у музеї місце для сучасного мистецтва та креативних проектів.

Ігор Дерев’яний на початку своєї доповіді зазначив, що він – історик, а відтак і розвивати музей хоче в цьому руслі. Дуже велику роль він віддає науковим конференціям, семінарам, освіті та покращенню кваліфікації працівників музею. У планах має науково-освітні проекти та квести з учителями шкіл, школярам, вважає, що у музей треба залучати більше творів мистецтва.

Відтак після представлення програм розвиту та обговорення конкурсна комісія одноголосно вирішила рекомендувати Ольгу Гончар на посаду директора музею «Територія терору». Водночас Ігоря Дерев’яного рекомендують призначити керівником наукового відділу музею.

За словами керівника департаменту розвитку Львівської міськради Наталія Бунди, процедура призначення Ольги Гончар на посаду триватиме день-два.

«Коли буде оформлений протокол засідання конкурсної комісії, на основі цього управління культури буде підписувати контракт з переможцем конкурсу», – зазначила вона.

Водночас працівники музею «Теритоіря терору» заявили, що можуть не визнати результати конкурсу, оскільки його проведення суперечить чинному законодавству. Також в.о. директора музею Володимир Довжинський підтвердив Львівському порталу, що буде готувати позов до суду.

«Окрім того, в понеділок ми проведемо прес-конференцію», – додав він.

Своєю чергою у міській раді не визнають, що порушили законодавство. За словами Н. Бунди, засідання конкурсної комісії відбулось пізніше, бо серпень – це період відпусток.

«Ми бачимо, що у законі треба допрацьовувати корективи в плані конкретизації. Бо в законі чітко написано, що конкурсна комісія перше своє засідання проводить не пізніше, ніж 10 днів з останньої дати подачі документів кандидатами. А коли друге засідання проводити там не регламентовано.

Перше засідання не було завершене, бо деякі члени конкурсної комісії виступали з різними думками, і так відтермінували продовження першого засідання на 10 серпня. Тоді зібралися всі члени комісії, розглянули документи і призначили наступну дату. Серпень – це активний період відпусток. І ми хотіли, щоб якомога швидше відбулось наступне засідання. Але ми маємо дати час кандидатам підготуватися. Відповідно, конкурсна комісія одноголосно прийняла дату 7 вересня, коли всі повернуться з відпусток. Ми не можемо членів комісії їх змушувати, втручатися у їх діяльність. Вони прийняли рішення засідати 7 вересня», – прокоментувала Львівському порталу посадовиця.

Детальніше про претендентів на посаду ми писали тут.

Раніше один із депутатів Львівської міськради Тарас Чолій висловив сумнів щодо фаховості членів конкурсної комісії.