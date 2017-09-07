У Львові обговорили актуальні питання викладання у школах предмета «Захист Вітчизни»

У Львові у межах інструктивно-методичної наради з вчителями предмета «Захист Вітчизни» відбулося обговорення актуальних питань покращення допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді. Про це Львівському порталу повідомили у Львівському регіональному медіа-центрі МОУ.

Військовий журналіст газети Міністерства оборони України «Народна армія» полковник Володимир Скоростецький розповів присутнім про роботу представників військових і цивільних засобів масової інформації в районі проведення АТО . Також йшлося про методи інформаційного впливу, які застосовує противник для формування негативного ставлення світової спільноти до ініціатив Української держави щодо відновлення територіальної цілісності та безумовного виведення зі східного регіону російсько-окупаційних військ та бандформувань ОРДЛО.

«З року в рік ми говоримо під час наших зустрічей про те, що для інформаційного супроводження вашого предмета варто використовувати офіційні джерела оборонного відомства. Твердо знаю про те, що трудові колективи офіційного сайту, журналів, газети та теле- радіостудії випускають якісні продукти, що наповненні правдивим та цікавим контентом. А тепер моє запитання – які ресурси нашого відомства ви знаєте та використовуєте в роботі» , – розповів полковник Володимир Скоростецький.

У свою чергу заступник військового комісара Львівського обласного військового комісаріату полковник Анатолій Божкевич та офіцер відділу комплектування та призову молодший лейтенант Марія Левко взяли участь в обговорені питань співпраці під час підготовки молоді до військової служби.

Зокрема, чимало часу було присвячено обговоренню положень Закону України «Про загальний військовий обов’язок і військову службу», а саме – аспектів приписки до призовних дільниць; дотримання правил військового обліку; підготовки громадян до військової служби; умов прийняття та призову на військову службу; проходження за призовом або добровільно військової служби; виконання військового обов’язку в запасі.

На завершення методичного об’єднання вчителів предмета «Захист Вітчизни» завідувач бібліотеки 58 Будинку офіцерів Віра Керечан ознайомила учасників з новими надходженнями науково-популярної та спеціалізованої літератури, що тематично об’єдналися під назвою «Книги, народжені війною».

Фото: МОУ