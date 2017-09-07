У Львові біля пам’ятника Шевченку встановлять особливу тактильну плитку для незрячих

На площі біля пам’ятника Тарасові Шевченкові розпочався капітальний ремонт. Ремонтній роботи на замовлення Галицької РА виконує підрядна організація ТОВ «ТЕКО ЛІМЕТЕД». Вартість робіт згідно з проектом 4 млн. 945 тис. грн. Завершити роботи планують до 15 листопада. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міськради.

«Цього тижня ми розпочали капітальний ремонт площі біля пам’ятника Шевченка. Проект ремонту площі пройшов експертизу, вартість робіт – 4 млн. 945 тис. грн.

Згідно з проектом передбачено повністю замінити мощення площі та встановити там нове, гранітне покриття. Відповідно буде підсилено основу, на яку стелитимуть покриття, адже старе потріскало. Площа території, на якій буде вимощено нове покриття, становить 4 810 м2.

Крім перекладки мощення буде проведено ремонт і обрамлення хідників. Усі плити ставитимемо на морозостійкий клей.

Також на площі будуть зроблені пандуси із перилами, а за пам’ятником Шевченка буде продовжено велодоріжку», – розповів Ігор Савка, начальник відділу комунального господарства Галицької РА.

За його словами, ремонтні роботи на площі розділили на три етапи. Перший етап – це ремонтні роботи, які охоплюють територію за пам’ятником Шевченка і сам пам’ятник. Зараз тут розпочалися підготовчі роботи. Усі ремонтні роботи на цій ділянці (демонтаж старих плит та встановлення нових) планують завершити до 30 вересня.

Другий етап – це ремонт ділянки перед пам’ятником Шевченка. Підготовчі роботи тут розпочнуться з середини вересня. Завершити усі роботи планують до кінця жовтня.

«На цій ділянці, крім нового гранітного покриття, буде встановлено тактильну плитку для незрячих. Особливість плитки в тому, що вона має певний рельєф, завдяки якому незрячі, коли стають на неї, можуть відчитати певну інформацію для себе: про перепони чи напрямок руху», – додав Ігор Савка.

І третій етап робіт з капітального ремонту площі – це ремонт кінцевої частини площі, ближче до пр. Свободи. Підготовчі роботи на цьому відрізку планують розпочати з середини жовтня і завершити до 15 листопада.