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Суд повернув Львову земельну ділянку на три млн грн

Андрій Котенський

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Львів’янам повернуто 1600 кв м території міста на загальну суму три мільйона гривень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівської області.

За даними відомства, львівською місцевою прокуратурою №2 пред’явлено позов до приватного підприємства з метою повернення земельної ділянки на вулиці Терновій у Львові та розірвання договору оренди укладеному з Львівською міською радою.

Підставою для втручання прокуратури стала систематична несплата орендарем плати за користування землею, всупереч вимогам ст.96 ЗК «Про оренду землі» та умов договору.

Рішенням суду позов прокуратури задоволено у повному обсягу. Крім цього, забезпечено реальне виконання рішення господарського суду Львівської області та повернуто територію площею 1600 кв м, вартістю понад 3 млн грн, у власність львівської громади.

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