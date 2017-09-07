Садовий обіцяє наступного року закупити півсотні маршруток та ще стільки ж трамваїв і тролейбусів

Наступного року місто планує закупити до 10 трамваїв, 40 тролейбусів та 50 автобусів. Про це на брифінгу розповів міський голова Львова Андрій Садовий, передає прес-служба ЛМР.

Зокрема, мер Львова прокоментував невтішну ситуацію щодо автобусних перевезень від автостанцій:

«Є певний баланс автобусів в межах області. Кожна нова машина – це великі кошти – 3-5 млн грн. Зараз реалізоване рішення і люди з області мають приїжджати до автостанцій, а вже з автостанцій користуватись міським транспортом – це правильне рішення. Зараз єдиного варіанту, як додати додаткові автобуси, нема. Ми тим займаємось. З кожним днем ситуація стає більш стабільною. Це рішення, яке є у всіх цивілізованих містах світу, що люди з області приїжджають на автостанцію і звідти пересідають на міський транспорт. У нас раніше було, що люди з одного села в інше село проїжджали через пр. Свободи. Це не піддається жодній дискусії. Є автостанція, з автостанції курсують наші автобуси, ми їх купуємо».

І додав, що наступного року місто планує закупити більше 50 автобусів, до 40 тролейбусів і до 10 трамваїв для наших комунальних підприємств.

«У планах також будівництво нових автостанцій. Зараз ми беремось за основне, треба, щоб усе відповідало земельному законодавству. Думаю, наступного року почнемо будувати якісні автобусні станції. Те, що є сьогодні, – це тимчасовий варіант. Ми насправді вже не вірили, що це рішення буде впроваджене у життя, бо з часів незалежності ця практика була, що з одного села в інше село автобуси йшли через центр міста – це недопустимі речі.

На сьогодні питання оновлення транспортного парку – це дуже велика проблема. Вартість квитка не покриває витрат. Новий трамвай коштує орієнтовно до 30 млн грн. Тариф 3 грн ніколи не покриє таких витрат, але ми будемо інвестувати міські кошти, бо важливо, щоб люди їздили в якісному транспорті. Програма «Львів 2020» передбачає до 2020 року оновлення 75% всього транспорту у Львові. З точки зору міста ми своє завдання виконаємо для комунальних підприємств, то щодо приватних перевізників – є проблеми. Ще одна проблема – що багато водіїв звільняються і масово виїжджають в Польщу на роботу, бо там вони в декілька разів отримують більшу зарплату. Сьогодні катастрофічна проблема з кадрами. Ціна квитка не покриває собівартість самого проїзду, тому єдиний варіант – це компенсовувати це все коштами місцевого бюджету, щоб люди мали можливість користуватись транспортом на прийнятному рівні.

Є сьогодні проблема водіїв на автобуси, на трамваї та тролейбуси. Люди бригадами звільнились і поїхали на роботу в Польщу. До речі, така сама проблема по усіх напрямках – «Львівсвітло», «Львівтеплоенерго». Нас чекають непрості часи. Ми не можемо платити такий рівень зарплати, який сьогодні є в країнах Європейського Союзу. Треба на державному рівні думати, бо держава на це увагу не звертає», – розповів міський голова Львова Андрій Садовий.