Реконструкція парку «700-річчя Львова» обійдеться у 18 мільйонів

Проект реконструкції парку «700-річчя Львова» – один із минулорічних переможців «Громадського бюджету». На облаштування у парку доріжок цього року використають понад 2,5 млн грн. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Нові доріжки з’єднають парк із церквою Йосафата на вул. Замарстинівській. Уже облаштовано дві алеї, зокрема, і центральну. Роботи в парку триватимуть і наступного року.

Загалом на відновлення парку буде виділено 18 млн грн. Передбачається влаштування освітлення, лавок, дитячих та спортивних майданчиків, озеленення, благоустрій тощо.

Парк, територія якого 21 га, розміщений у центрі густозаселеного мікрорайону міста. Це спонукає до максимального використання його рекреаційних можливостей для підтримки екологічного балансу та здоров’я його мешканців.

Мета проекту – відновлення та реконструкція парку, збереження унікального місця живої природи, створення громадського простору для активного відпочинку мешканців мікрорайону.

Проектом передбачено облаштування покриття доріжок. Виконання – близько 30%. Завершення робіт заплановано на грудень 2017 року. Бюджет проекту складає 2 567 900 грн.

Ремонти почали цього року, а завершимо – наступного року. У парку були старі тополі, які загрожували обвалом, тому два роки тому їх зрубали, коріння треба викорчувати. Тут провели санітарну чисту. Ми, фактично, з лісосмуги робимо парк. Тут велика робота для ландшафтних архітекторів, для проектантів. Тут буде працювати потужна команда людей. Наразі ми банально робимо можливість для людей зайти у цей парк, щоб це було безпечно. Приємно, що вже мами з дітьми тут гуляють. Завеземо хороші лавочки, смітники, а ландшафт потребує хорошої роботи, бо тут би пасувало деякі дерева досадити», – розповів міський голова Львова Андрій Садовий.

Окрім доріжкової системи, проектом передбачено облаштування чотирьох дитячих та двох спортивних майданчиків, також футбольного поля із штучним покриттям, відпочинкової зони, майданчика для вигулу собак, громадських вбиралень. Окрім рекреаційної функції парк також виконуватиме транзитну, оскільки передбачено сполучити парковими доріжками вул. Замарстинівську із проспектом Чорновола.

Нагадаємо, завдяки Громадському бюджету прості львів’яни можуть втілювати свої проекти розвитку міста за міський бюджет. З 15 серпня до 15 вересня триває прийом пропозицій. Проекти, які виносять на Громадський бюджет, повинні реалізовуватися з метою покращення інфраструктури міста і бути корисними для громади. Це можуть бути нові громадські простори, дитячі майданчики, території біля дитячих садків, шкіл тощо. Від загальної суми Громадського бюджету 40% витратять на великі проекти, а 60% – на малі.