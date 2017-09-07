Понад 300 офіцерів запасу поповнять лави українського війська

Більше трьохсот офіцерів запасу після курсів перепідготовки та підвищення кваліфікації поповнять лави підрозділів українського війська. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив керівник Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного Павло Ткачук.

За словами П. Ткачука, перепідготовка фахівців відбувалася на базі Академії сухопутних військ.

«Сьогодні в Національній академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного відбулась без перебільшення історична подія. Адже вперше в історії наших Збройних Сил більше трьохсот офіцерів запасу, які в свій час навчались на кафедрах військової підготовки і були призвані для проходження військової служби за, завершили підготовку на курсах перепідготовки та підвищення кваліфікації нашої академії, і вже через кілька днів поповнять лави підрозділів українського війська. Кожен з них, навчаючись на військових кафедрах, складав Військову присягу на вірність Українському народові. Вони дотримали слів клятви і стали пліч-о-пліч із захисниками рідної землі», – повідомив він.

Окрім того П. Ткачук повідомив, що за роки війни навчальний заклад підготував більше 7 тисяч офіцерів, біля 70 тисяч солдат і сержантів, які гідно показали себе під час служби у Збройних Силах України.

Фото: Павло Ткачук