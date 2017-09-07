Омелян має спростувати усі звинувачення на адресу Дубневича

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян має спростувати інформацію про причетність голови комітету з питань транспорту до корупційних схем на «Укрзалізниці». Про це повідомив сам Ярослав Дубневич на своїй сторінці у Фейсбук.

«Апеляцийний суд міста Києва залишив в силі рішення Голосіївського районного суду…, яким мій позов до міністра Омеляна було задоволено в повному обсязі. Апеляцийну скаргу міністра сьогодні залишено без задоволення… Міністр зобов’язаний спростувати недостовірну інформацію щодо мене, яка була розповсюджена в ЗМІ», – повідомив Ярослав Дубневич

За словами Ярослава Дубневича, звинувачення Володимира Омеляна у відмиванні коштів на «Укрзалізниці» не відповідають дійсності… Відтак міністр має спростувати поширену ним інформацію та ще й відшкодувати моральну шкоду.

«Ми живемо в правовій державі, а відтак особа, авторитет якої підкріплюється державною владою, не може дозволити собі необґрунтовано та бездоказово звинувачувати когось у вчиненні кримінального правопорушення, або вказувати на дотичність до кримінальних правопорушень, якщо судом не доведено ту провину», – наголосив Ярослав Дубневич.

Раніше Львівський портал повідомляв, міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що на «Укрзалізниці» повний провал структурних реформ, через зацікавлених «друзів». Також стало відомо, що за підсумками 2016 року орієнтовна вартість закупівель ПАТ «Укрзалізниця» в компаній народних депутатів України Ярослава та Боглана Дубневичів складала близько мільярда гривень. Окрім того стало відомо, що «Укрзалізниця» планує порізати на брухт майже 15 тисяч вагонів. А також накупила бракованих запчастин на 20 мільйонів

Згодом повідомлялося, що зловживаннями Дубневичів в «Укрзалізниці» займеться НАБУ. А сам Войцех Балчун визнав монополію Дубневичів на «Укрзалізниці» та перевів стрілки на НАБУ, прокуратуру і СБУ.

Після цього НАБУ дали доступ до документів залізниці для розслідування змови з Дубневичами.

Також відбулися обшуки у офісі Дубневичів у Львові. Зокрема стало відомо, що мова про корпорацію КРТ, яка співпрацювала з фірмою, що ухилялась від сплати податків.

Після гучних викриттів Омелян назвав «конфліктом інтересів перебування Дубневича на посаді глави транспортного комітету Ради».

Попри те суди заборонили фіскальній службі проводити перевірку компанії братів Дубневичів.