На Львівщині з молотка підуть п’ять ставків. Реєстрація на аукціон триває

Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації повідомляє, що об 11.00 годині 18 вересня відбудуться земельні торги у формі аукціону з продажу права оренди земельної ділянки разом із водним об’єктом. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОДА.

Зокрема, цього дня на аукціон буде виставлено наступні водні об’єкти:

1.Ставок площею 1,7236 га, який розташований на території Соколівської сільської ради (за межами населеного пункту) Буського району, на земельній ділянці площею 2,3310 га;

2.Ставок площею 17,1307 га, який розташований на території Великосілківської сільської ради (за межами населеного пункту) Кам’янка-Бузького району, на земельній ділянці площею 17,1307 га;

3.Ставок площею 0,0883 га, який розташований на території Гуменецької сільської ради (за межами населеного пункту) Пустомитівського району, на земельній ділянці площею 0,6554 га;

4.Ставок площею 0,1167 га, який розташований на території Гуменецької сільської ради (за межами населеного пункту) Пустомитівського району, на земельній ділянці площею 0,7124 га;

5.Ставок площею 0,1768 га, який розташований на території Волосянківської сільської ради (за межами населеного пункту) Сколівського району, на земельній ділянці площею 0,3165 га.

Нагадуємо, останній день подачі заявок на участь – 12 вересня (до 16:30 год).

Аукціон з продажу права оренди земельної ділянки разом із водним об’єктом відбудеться у Департаменті екології та природних ресурсів облдержадміністрації за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 98.

Детальну інформацію про лоти та проведення земельних торгів можна отримати на сайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

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