ОСТАННІ НОВИНИ

На Львівщині з молотка підуть п’ять ставків. Реєстрація на аукціон триває

Андрій Котенський

|

Департамент екології та природних ресурсів облдержадміністрації повідомляє, що об 11.00 годині 18 вересня  відбудуться земельні торги у формі аукціону з продажу права оренди земельної ділянки разом із водним об’єктом. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОДА.

Зокрема, цього дня на аукціон буде виставлено наступні водні об’єкти:

1.Ставок площею 1,7236 га, який розташований на території Соколівської сільської ради (за межами населеного пункту) Буського району, на земельній ділянці площею 2,3310 га;

2.Ставок площею 17,1307 га, який розташований на території Великосілківської сільської ради (за межами населеного пункту) Кам’янка-Бузького району, на земельній ділянці площею 17,1307 га;

3.Ставок площею 0,0883 га, який розташований на території Гуменецької сільської ради (за межами населеного пункту) Пустомитівського району, на земельній ділянці площею 0,6554 га;

4.Ставок площею 0,1167 га, який розташований на території Гуменецької сільської ради (за межами населеного пункту) Пустомитівського району, на земельній ділянці площею 0,7124 га;

5.Ставок площею 0,1768 га, який розташований на території Волосянківської сільської ради (за межами населеного пункту) Сколівського району, на земельній ділянці площею 0,3165 га.

Нагадуємо, останній день подачі заявок на участь – 12 вересня (до 16:30 год).

Аукціон з продажу права оренди земельної ділянки разом із водним об’єктом відбудеться у Департаменті екології та природних ресурсів облдержадміністрації за адресою: м. Львів, вул. Стрийська, 98.

Детальну інформацію про лоти та проведення земельних торгів можна отримати на сайті Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру.

Фото із соцмережі

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
В Рудно жити трудно: мешканці повинні встигнути на маршрутку додому до 20.00
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
В Рудно жити трудно: мешканці повинні встигнути на маршрутку додому до 20.00

У Садового вважають, що жителі Рудно у вихідні дні (субота та неділя) мають право на громадський транспорт лише до 20.00...

Старт політичного сезону: оновлення репертуару чи старі пісні про головне?
Соломія ГОЛОВІНА, Олена ЖОЛКЕВСЬКА
Старт політичного сезону: оновлення репертуару чи старі пісні про головне?

Сонце, пальми, лазурові узбережжя, гарячий пісок на свіжому педикюрі, текіла, віскі, бурбон, «Піна колада», «Секс на пля...

ДТЕК заплатить за вугілля Львівсько-Волинського басейну на 10% більше вже з 1 вересня
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
ДТЕК заплатить за вугілля Львівсько-Волинського басейну на 10% більше вже з 1 вересня

Міністерство енергетики та вугільної промисловості підвищило ціну реалізації вугілля державних шахт на 10% - з 2000 до 2...

Учень «на мільйон» або скільки коштує зібрати дитину до школи?
Вероніка РОЙ, Львівський портал
Учень «на мільйон» або скільки коштує зібрати дитину до школи?

До старту нового навчального року залишились лічені дні. Тож невгамовні батьки зі своїми дітлахами активно ринулись на р...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів