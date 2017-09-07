Кількість курців в Україні зменшилась на 20%, - МОЗ

В Україні за сім років зменшилась кількість курців на 20%. Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

У порівнянні з 2010 роком у 2017 році частка дорослих, які курять (щоденно та епізодично) та частка щоденних курців скоротилися майже на 20% (з 28,3% до 22,8% та з 25,0% до 20,1% відповідно). Значущі зміни відбулися серед чоловіків, у той час як серед жінок таких змін не спостерігалося.

На сьогодні щоденними курцями лишаються 35,9% чоловіків та 7,0% жінок. Загалом щоденно курить 7,2 млн дорослих українців.

«Порівняння результатів досліджень 2010 та 2017 років показало позитивну динаміку за багатьма показниками. Так, суттєво зменшився відсоток тих, хто зазнавав впливу вторинного тютюнового диму вдома, на роботі та у громадських місцях, а також тих, хто спостерігав маркетинг тютюнових виробів; суттєво зросли ціни на тютюнові вироби та підвищилася обізнаність населення про шкідливість куріння», – розповів головний спеціаліст Управління громадського здоров’я МОЗ України Олег Дудін.

Також директор Відділу неінфекційних захворювань Європейського регіонального бюро ВООЗ доктор Гауден Галеа розповів, що кожного року від хвороб, спричинених курінням, помирає понад 7 мільйонів людей у світі, з яких 890 000 – пасивні курці.

«Більшості цих смертей можна запобігти, якщо запроваджувати ефективні заходи контролю над тютюном, спрямовані як на те, щоб стимулювати курців відмовлятися від куріння, так і на профілактику початку куріння серед некурців», – зазначив він.

Фото: Кореспондент