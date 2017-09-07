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Доба у зоні АТО минула без втрат серед українських військових

Вероніка Рой

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За минулу добу внаслідок бойових дій загиблих і поранених у лавах українських військ немає. Про це Львівському порталу повідомили у інформаційно-аналітичному центрі.

Луганський напрямок

Тут ворог здійснив по одному нетривалому обстрілу українських позицій у Малиновому та Кримському, причому другий був мінометним.

Донецький напрямок

Окупанти порушували режим тиші у чотирьох «гарячих точках»: Зайцевому, Авдіївці, позиції «Шахта Бутовка», Пісках. Левова частка обстрілів припала на темну пору доби. Окупанти застосовували тільки стрілецьку зброю. Найдовший обстріл стався в Авдіївці, він тривав півтори години.

Всього за минулу добу на Донецькому напрямку сталося 13 ворожих обстрілів.

Маріупольський напрямок

Традиційно неспокійна обстановка на південних рубежах (ділянка фронту Павлопіль – Широкине). Незважаючи на значну деескалацію протистояння, окупанти тримають під прицілом практично кожен наш передовий опорний пункт, і регулярно ведуть прицільний вогонь. Лише в Лебединському вчора сталося 7 ворожих обстрілів. Також неспокійно вчора було у Гнутовому, Водяному та на інших позиціях.

Всього за минулу добу на Маріупольському напрямку сталося 19 ворожих обстрілів.

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