За добу у Львові демонтували 16 незаконно розміщених рекламних конструкцій

КП «Адміністративно-технічне управління» в рамках чинного законодавства демонтовує зовнішню рекламу, розміщену без дозволів. За вчорашній день інженери відділу оперативного реагування демонтували 16 рекламних конструкцій. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Конструкції демонтували за такими адресами: вул. І. Франка, 67, вул. І. Франка, 60, вул. Зелена, 13, вул. Зелена, 149а, вул. Зелена, 151, вул. Кавалерідзе 1, вул. Кавалерідзе, 2, Персенківка-Стрийська, вул. Персенківка, 2а, вул. Персенківка, 6, вул. Чорновола, 43, вул. Чорновола, 95, вул. Хімічна, 1, вул. Хімічна, 4, вул. Хімічна, 34, вул. Ак. Люльки, 5, вул. Котлярська, 16, вул. Котлярська, 18.

В КП «Адміністративно-технічне управління» нагадують, що демонтаж оформляється актом, а демонтовані конструкції передаються на склад комунального підприємства для їх подальшого зберігання. Демонтовану конструкцію можна повернути, подавши відповідну заяву та відшкодувавши понесені КП «Адміністративно-технічне управління» витрати на демонтаж, транспортування та зберігання конструкції.

Зазначимо, що єдиною підставою для встановлення рекламної конструкції у Львові є її дозвіл, виданий виконавчим комітетом Львівської міської ради. Якщо рекламний засіб встановлений самовільно, він підлягає демонтажу.