ОСТАННІ НОВИНИ

За добу у Львові демонтували 16 незаконно розміщених рекламних конструкцій

Дарина Смеречанська

|

КП «Адміністративно-технічне управління» в рамках чинного законодавства демонтовує зовнішню рекламу, розміщену без дозволів. За вчорашній день інженери відділу оперативного реагування демонтували 16 рекламних конструкцій. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Конструкції демонтували за такими адресами: вул. І. Франка, 67, вул. І. Франка,  60, вул. Зелена, 13, вул. Зелена, 149а, вул. Зелена, 151, вул. Кавалерідзе 1,  вул. Кавалерідзе, 2, Персенківка-Стрийська, вул. Персенківка, 2а, вул. Персенківка, 6, вул. Чорновола, 43, вул. Чорновола, 95, вул. Хімічна, 1, вул. Хімічна, 4, вул. Хімічна, 34, вул. Ак. Люльки, 5, вул. Котлярська, 16, вул. Котлярська, 18.

В КП «Адміністративно-технічне управління» нагадують, що демонтаж оформляється актом, а демонтовані конструкції передаються на склад комунального підприємства для їх подальшого зберігання. Демонтовану конструкцію можна повернути, подавши відповідну заяву та відшкодувавши понесені КП «Адміністративно-технічне управління» витрати на демонтаж, транспортування та зберігання конструкції.

Зазначимо, що єдиною підставою для встановлення рекламної конструкції у Львові є її дозвіл, виданий виконавчим комітетом Львівської міської ради. Якщо рекламний засіб встановлений самовільно, він підлягає демонтажу.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
В Рудно жити трудно: мешканці повинні встигнути на маршрутку додому до 20.00
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
В Рудно жити трудно: мешканці повинні встигнути на маршрутку додому до 20.00

У Садового вважають, що жителі Рудно у вихідні дні (субота та неділя) мають право на громадський транспорт лише до 20.00...

Старт політичного сезону: оновлення репертуару чи старі пісні про головне?
Соломія ГОЛОВІНА, Олена ЖОЛКЕВСЬКА
Старт політичного сезону: оновлення репертуару чи старі пісні про головне?

Сонце, пальми, лазурові узбережжя, гарячий пісок на свіжому педикюрі, текіла, віскі, бурбон, «Піна колада», «Секс на пля...

ДТЕК заплатить за вугілля Львівсько-Волинського басейну на 10% більше вже з 1 вересня
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
ДТЕК заплатить за вугілля Львівсько-Волинського басейну на 10% більше вже з 1 вересня

Міністерство енергетики та вугільної промисловості підвищило ціну реалізації вугілля державних шахт на 10% - з 2000 до 2...

Учень «на мільйон» або скільки коштує зібрати дитину до школи?
Вероніка РОЙ, Львівський портал
Учень «на мільйон» або скільки коштує зібрати дитину до школи?

До старту нового навчального року залишились лічені дні. Тож невгамовні батьки зі своїми дітлахами активно ринулись на р...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів