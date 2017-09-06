ЄС продовжив санкції проти Росії ще на півроку

У Євросоюзі в середу продовжили персональні обмежувальні заходи проти російських, кримських посадовців, членів терористичних організацій в ОРДЛО, включаючи найближче оточення президента РФ Володимира Путіна. Відповідне рішення у середу ухвалив Комітет постійних представників країн-членів при Раді Європейського Союзу, повідомляє Укрінформ.

Обмежувальні заходи, які діятимуть й щодо деяких компаній та установ, продовжено на подальші шість місяців. Санкції проти 149 осіб та 38 установ включають візові заборони та блокування активів на теренах ЄС.

Як зазначив офіційний представник Ради ЄС, зараз до санкційного списку включили ще одну компанію, яка обслуговує порт у тимчасово окупованому Криму.

Також, повідомляють джерела, у «чорному списку» ЄС залишиться новопризначений посол Росії у США Анатолій Антонов.

Із повним текстом оновлених санкцій, включаючи імен осіб та назви компаній, можна буде ознайомитися після публікації документа в Офіційному журналі ЄС.