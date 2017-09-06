ОСТАННІ НОВИНИ

ЄС продовжив санкції проти Росії ще на півроку

Юлія Шпак

|

У Євросоюзі в середу продовжили персональні обмежувальні заходи проти російських, кримських посадовців, членів терористичних організацій в ОРДЛО, включаючи найближче оточення президента РФ Володимира Путіна. Відповідне рішення у середу ухвалив Комітет постійних представників країн-членів при Раді Європейського Союзу, повідомляє Укрінформ.

Обмежувальні заходи, які діятимуть й щодо деяких компаній та установ, продовжено на подальші шість місяців. Санкції проти 149 осіб та 38 установ включають візові заборони та блокування активів на теренах ЄС.

Як зазначив офіційний представник Ради ЄС, зараз до санкційного списку включили ще одну компанію, яка обслуговує порт у тимчасово окупованому Криму.

Також, повідомляють джерела, у «чорному списку»  ЄС залишиться новопризначений посол Росії у США Анатолій Антонов.

Із повним текстом оновлених санкцій, включаючи імен осіб та назви компаній, можна буде ознайомитися після публікації документа в Офіційному журналі ЄС.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
В Рудно жити трудно: мешканці повинні встигнути на маршрутку додому до 20.00
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
В Рудно жити трудно: мешканці повинні встигнути на маршрутку додому до 20.00

У Садового вважають, що жителі Рудно у вихідні дні (субота та неділя) мають право на громадський транспорт лише до 20.00...

Старт політичного сезону: оновлення репертуару чи старі пісні про головне?
Соломія ГОЛОВІНА, Олена ЖОЛКЕВСЬКА
Старт політичного сезону: оновлення репертуару чи старі пісні про головне?

Сонце, пальми, лазурові узбережжя, гарячий пісок на свіжому педикюрі, текіла, віскі, бурбон, «Піна колада», «Секс на пля...

ДТЕК заплатить за вугілля Львівсько-Волинського басейну на 10% більше вже з 1 вересня
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
ДТЕК заплатить за вугілля Львівсько-Волинського басейну на 10% більше вже з 1 вересня

Міністерство енергетики та вугільної промисловості підвищило ціну реалізації вугілля державних шахт на 10% - з 2000 до 2...

Учень «на мільйон» або скільки коштує зібрати дитину до школи?
Вероніка РОЙ, Львівський портал
Учень «на мільйон» або скільки коштує зібрати дитину до школи?

До старту нового навчального року залишились лічені дні. Тож невгамовні батьки зі своїми дітлахами активно ринулись на р...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів