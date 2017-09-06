Як і хто перетворить старе львівське депо у сучасний креативний центр за більш ніж 100 мільйонів

У Львові на місці старого трамвайного депо облаштують інноваційно-креативний центр. Інвестиційний конкурс на облаштування такого простору виграла львівська компанія Lem Station. Про це сьогодні, 6 вересня, під час прес-конференції розповіла начальниця управління інвестицій та проектів Львівської міськради Ольга Сивак.

Інвестиційний проект передбачав залучення інвестицій для реконструкції будівель та споруд на вул. Вітовського, 57 і вул. Братів Рогатинців, 4. Lem Station був єдиним претендентом на реалізацію такого проекту і, за словами Ольги Сивак, пропозиція інвестора повністю відповідає прописаним умовам.

«На конкурс ми отримали єдину пропозицію – від ТзОВ «Лем стейшн», і ця пропозиція відповідає нашим вимогам. Для нас важливо, щоб це був відкритий простір. Ми говоримо не тільки про приміщення, ми дуже акцентували на тому, щоб усю територію трамвайного депо облагородити, зробити зручним простором для відпочинку, навчання, обміну думок. Тому ця пропозиція задовольняє вимоги, що були прописані у конкурсі. Там має бути і робочий простір, простір подій, майстерні, дитячий центр», – зазначила вона.

У найближчі півроку для реалізації цього проект буде розроблятися необхідна документація та дозволи. Початок робіт очікують навесні 2018 року.

«Об’єкт є досить складний. В ухвалі, яка описує вимоги, ми задали максимальний термін реалізації 4 роки. Але компанія-заявник подала свою пропозицію так, що компоненти проекту будуть реалізовані поетапно, і згідно їхнього планового графіку, вони закладають півроку на підготовку технічної документації.

Головною вимогою є те, що конструктив зовнішній має бути збережений. Тут має бути проведено багато реставраційних робіт. А вже внутрішнє наповнення буде абсолютно сучасним. Найбільше робіт буде зроблено протягом найближчих 2-х років, і зокрема два ангари плануються, що вони будуть зроблені протягом перших двох років. А решта будівель буде поетапно», – розповіла О. Сивак.

Водночас вона зазначила, що місто поставить перед інвестором компромісну плату за оренду приміщень, конкретної суми не називає.

«Умови такі, що компанія, яка виграла конкурс, буде платити орендну плату протягом 50 років. Це не є оренда за 1 гривню, це збалансована ставка, зважаючи на те, що цей об’єкти має соціально-інноваційне значення для міста. Компанія буде платити 5% від оціночної вартості цього об’єкту», – повідомила посадовиця.

За попередніми розрахунками, у цей проект інвестора вкладе від 5 до 7 мільйонів доларів.

«Зовнішній простір, стіни залишаються непорушними. Один з ангарів – це простір подій. Середній ангар – це робочі місця, коворкінги, можна буде там винайняти робочі місця. Також буде місце, щоб випити кави. Також буде в окремому приміщенні виставковий зал для творчих подій, майстерні. В окремому приміщення буде дитячий навчальний центр – креативні цікаві заняття», – анонсує О. Сивак.

Окрім того, на території депо є ще третій ангар, який орендує Історичний музей. У мерії сподіваються, що там з’явиться музей техніки, який впишеться у концепцію креативного центру, проте наразі приміщення перебуває в аварійному стані.

Ольга Сивак також додає, що усі трамвайні запчастини з депо уже забрали, отож воно повністю готове до змін:

«Там вже давно не відбувається ремонт, це приміщення давно застаріло, воно замале, незручне для теперішніх потреб «Електротрансу». Там залишався склад деяких запчастин – це вже вивезено у інші депо».