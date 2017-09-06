ОСТАННІ НОВИНИ

В Україні найчастіше викрадають «Жигулі», «Ланоси» і «Тойоти»

|

Найпопулярнішими марками автомобілів, які викрадають в Україні, є ВАЗ, ЗАЗ і Toyota. Про це повідомляє Liga.net із посиланням на дані департаменту карного розшуку Національної поліції.

Як наголошується, в першому півріччі 2017 роки кількість автоугонів в Україні скоротилося на 25%. Всього за перші шість місяців поточного року було викрадено 2689 автомобілів проти 3461 в першому півріччі 2016- го. При цьому розкриваність злочинів, пов’язаних з крадіжкою автомобілів, зросла.

Найпопулярніші у злочинців марки – ВАЗ, ЗАЗ і Toyota. У порівнянні з минулим роком, в нинішньому стали частіше викрадати автомобілі Honda (+ 3,6%), Lexus (+ 8,4%) і Range Rover (+ 9,1%).

Висока популярність у викрадачів недорогих автомобілів ЗАЗ і ВАЗ пояснюється подальшою їх відправкою на розбирання. Після чого запчастини і комплектуючі виставляються на продаж або здаються на металобрухт.

Найбільшу кількість викрадень зафіксовано в місті Києві, в Дніпровській, Одеській, Запорізькій і Київській областях.

Джерело: ЕП

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
В Рудно жити трудно: мешканці повинні встигнути на маршрутку додому до 20.00
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
В Рудно жити трудно: мешканці повинні встигнути на маршрутку додому до 20.00

У Садового вважають, що жителі Рудно у вихідні дні (субота та неділя) мають право на громадський транспорт лише до 20.00...

Старт політичного сезону: оновлення репертуару чи старі пісні про головне?
Соломія ГОЛОВІНА, Олена ЖОЛКЕВСЬКА
Старт політичного сезону: оновлення репертуару чи старі пісні про головне?

Сонце, пальми, лазурові узбережжя, гарячий пісок на свіжому педикюрі, текіла, віскі, бурбон, «Піна колада», «Секс на пля...

ДТЕК заплатить за вугілля Львівсько-Волинського басейну на 10% більше вже з 1 вересня
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
ДТЕК заплатить за вугілля Львівсько-Волинського басейну на 10% більше вже з 1 вересня

Міністерство енергетики та вугільної промисловості підвищило ціну реалізації вугілля державних шахт на 10% - з 2000 до 2...

Учень «на мільйон» або скільки коштує зібрати дитину до школи?
Вероніка РОЙ, Львівський портал
Учень «на мільйон» або скільки коштує зібрати дитину до школи?

До старту нового навчального року залишились лічені дні. Тож невгамовні батьки зі своїми дітлахами активно ринулись на р...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів