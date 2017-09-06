В Україні 80% здобувають вищу освіту і лише 20% – професійну, - Гриневич

Міністр освіти і науки Лілія Гриневич вважає, що в Україні має змінитися ситуація з професійною освітою. Про це вона сказала в інтерв’ю «Главкому».

За її словами, проблема з недобором студентів у профтехучилища – це «результат перевернутої піраміди освітніх пріоритетів, що панує у нашому суспільстві».

«У нас 80% випускників здобуває вищу освіту і лише 20% – професійну. В Європі показники протилежні: 40% – вищу, 60% – професійну. Є країни де професійну освіту здобувають більше 70% дітей», – повідомила Гриневич.

Вона зазначила: «У себе ми також маємо змінити цю ситуацію, бо зараз на ринку праці є неймовірний запит на кваліфікованого робітника, натомість ми перепродукуємо юристів та економістів».

Гриневич повідомила, що набір у ПТНЗ триває до 1 жовтня. «Загалом обсяги на підготовку робітничих кадрів та молодших спеціалістів у ПТНЗ у нас зросли на 2,5% – регіональне замовлення у 2017 році становить 120 тисяч бюджетних місць. На сьогодні замовлення виконане на 64%. При цьому у нас залишається ще місяць, щоб добрати дітей на навчання», – сказала вона.

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