Українським вчителям обіцяють зарплату не менше 9600 гривень

Новий закон “Про освіту” передбачає встановлення мінімального окладу вчителів на рівні 3 мінімальних заробітних плат – 9600 гривень, але зарплати зростатимуть поступово. Про це розповіла міністр освіти і науки Лілія Гриневич у коментарі журналістам, повідомляє Укрінформ.

Вона нагадала, що у внесеному уряді варіанті законопроекту “Про освіту” планувалося встановити мінімальний окладу для вчителів на рівні 3 мінімальних заробітних плат, які на той момент дорівнювали прожитковому мінімуму.

“Коли мінімальну зарплату відв’язали від мінімального прожиткового мінімуму й вона стала вдвічі вища від мінімального прожиткового мінімуму, було прийнято рішення в усіх законах замінити мінімальну заробітну плату мінімальним прожитковий мінімум”, – зауважила Гриневич.

Вона додала, що профільний Комітет Верховної Ради вніс поправку, визначивши, що мінімальна зарплата для вчителя встановлюватиметься на рівні 4 прожитковий мінімумів.

“Під час розгляду у Верховній Раді була поставлена поправка Комітету про 4 мінімальних прожиткових мінімуми на підтвердження і під неї не знайшлося в залі достатньої кількості голосів. Таким чином, вона була проведена і ми повертаємося до попередньої редакції – 3 мінімальні заробітні плати”, – підкреслила вона.

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