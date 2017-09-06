ОСТАННІ НОВИНИ

У Стрию зіткнулись скутер і ВАЗ. Двоє осіб потрапило до лікарні

|

У Стрию скутерист потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. Внаслідок зіткнення травмовані водій та пасажир скутера. Правоохоронці встановлюють усі обставини події, відкрито кримінальне провадження. Про це Львівському порталу повідомили у Стрийському відділі поліції.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 5 вересня близько 21.30 на вулиці Шевченка у Стрию. Як попередньо встановили правоохоронці, 19-річний місцевий мешканець, керуючи скутером, не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з автомобілем «ВАЗ-2102», яким керував 39-річний стриянин.

З місця пригоди каретою «швидкої» до райлікарні було доставлено водія та пасажира скутера. 19-річний водій отримав закриту черепно-мозкову травму, забій стегна та лівого плечового поясу, а у 17-річного стриянина, пасажира скутера, медики діагностували забій лівого суглобу, рвану рану нижньої третини гомілки.

За фактом автопригоди відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Правоохоронці встановлюють обставини пригоди.

Фото: ГУ НП

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
В Рудно жити трудно: мешканці повинні встигнути на маршрутку додому до 20.00
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
В Рудно жити трудно: мешканці повинні встигнути на маршрутку додому до 20.00

У Садового вважають, що жителі Рудно у вихідні дні (субота та неділя) мають право на громадський транспорт лише до 20.00...

Старт політичного сезону: оновлення репертуару чи старі пісні про головне?
Соломія ГОЛОВІНА, Олена ЖОЛКЕВСЬКА
Старт політичного сезону: оновлення репертуару чи старі пісні про головне?

Сонце, пальми, лазурові узбережжя, гарячий пісок на свіжому педикюрі, текіла, віскі, бурбон, «Піна колада», «Секс на пля...

ДТЕК заплатить за вугілля Львівсько-Волинського басейну на 10% більше вже з 1 вересня
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
ДТЕК заплатить за вугілля Львівсько-Волинського басейну на 10% більше вже з 1 вересня

Міністерство енергетики та вугільної промисловості підвищило ціну реалізації вугілля державних шахт на 10% - з 2000 до 2...

Учень «на мільйон» або скільки коштує зібрати дитину до школи?
Вероніка РОЙ, Львівський портал
Учень «на мільйон» або скільки коштує зібрати дитину до школи?

До старту нового навчального року залишились лічені дні. Тож невгамовні батьки зі своїми дітлахами активно ринулись на р...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів