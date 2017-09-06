У Стрию зіткнулись скутер і ВАЗ. Двоє осіб потрапило до лікарні

У Стрию скутерист потрапив у дорожньо-транспортну пригоду. Внаслідок зіткнення травмовані водій та пасажир скутера. Правоохоронці встановлюють усі обставини події, відкрито кримінальне провадження. Про це Львівському порталу повідомили у Стрийському відділі поліції.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 5 вересня близько 21.30 на вулиці Шевченка у Стрию. Як попередньо встановили правоохоронці, 19-річний місцевий мешканець, керуючи скутером, не впорався з керуванням та здійснив зіткнення з автомобілем «ВАЗ-2102», яким керував 39-річний стриянин.

З місця пригоди каретою «швидкої» до райлікарні було доставлено водія та пасажира скутера. 19-річний водій отримав закриту черепно-мозкову травму, забій стегна та лівого плечового поясу, а у 17-річного стриянина, пасажира скутера, медики діагностували забій лівого суглобу, рвану рану нижньої третини гомілки.

За фактом автопригоди відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого. Правоохоронці встановлюють обставини пригоди.

Фото: ГУ НП