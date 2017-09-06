У домі Димінського шукають його ДНК, – Геращенко

Правоохоронців проводять обшук в домі Пера Димінського задля отримання зразків ДНК бізнесмена. Про це на своїй сторінці у Twitter повідомив Радник глави МВС Антон Геращенко.

«Сьогодні вдома і в офісах Петра Димінського проводяться обшуки. Мета – отримання зразків ДНК для порівняння з тими, що вилучені з його Mersedes», – повідомив Антон Геращенко.

Сегодня дома и в офисах П. Дыминского проводятся обыски. Цель – получение образцов ДНК для сравнения с теми, что изъяты из его “Mersedes”. — Антон Геращенко (@Gerashchenko7) 6 вересня 2017 р.

Львівський портал уже повідомляв, що сьогодні у офісі Димінського правоохоронці проводять обшук.

Як відомо, автомобіль Димінського потрапив у смертельну ДТП біля Львова. Згодом з’явилися деталі аварії.

Родичі загиблої переконують, що за кермом «Мерседеса» перебував сам Димінський, а провину взяв на себе Борщ. Згодом радник глави МВС Антон Геращенко прокоментував смертельну ДТП біля Львова за участі автомобіля Петра Димінського.

Також додамо, що у Львові арештували охоронця Петра Димінського Андрія Борща за підозрою у вчиненні смертельної ДТП біля Львова.

Окрім цього додамо, що згодом Апеляційний суд міста Львова посадив охоронця Димінського посадили під домашній арешт. Тим часом експертиза ДНК показала, що за кермом автомобіля Димінського, який скоїв ДТП, був не його водій.

Водночас Геращенко закликав Димінського здати аналіз на ДНК, щоби підтвердити непричетність до смертельної ДТП.

Член колегії МВС Антон Геращенко повідомив, що Димінський вилетів до Женеви.