Суд повернув громаді Сколівщині земельну ділянку вартістю три мільйони гривень

Сільській громаді Сколівщині повернули земельну ділянку вартістю близько трьох мільйонів гривень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

Стрийська місцева прокуратура звернулася до Господарського суду Львівської області із позовною заявою в інтересах Козівської сільської ради та Сколівської районної державної адміністрації до фізичної особи-підприємця про розірвання договору оренди землі, а також стягнення заборгованості за її використання вказаним підприємцем.

Підставою для застосування прокурором заходів представницького характеру стала систематична несплата орендної плати за землю. Підтримавши позицію прокурора, господарський суд Львівської області 07.08.2017 задовольнив позовні вимоги.

Відтак, прокуратура відстояла інтереси громади Сколівщини у сфері законності використання об’єктів комунальної власності.

На даний час, земельну ділянку площею 0,5 га вартістю близько 3 млн грн повернуто у комунальну власність Козівської сільської ради, а боржника зобов’язано сплатити 15 тисяч грн заборгованості за оренду території.