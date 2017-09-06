ОСТАННІ НОВИНИ

Суд повернув громаді Сколівщині земельну ділянку вартістю три мільйони гривень

|

Сільській громаді Сколівщині повернули земельну ділянку вартістю близько трьох мільйонів гривень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури у Львівській області.

Стрийська місцева прокуратура звернулася до Господарського суду Львівської області із позовною заявою в інтересах Козівської сільської ради та Сколівської районної державної адміністрації до фізичної особи-підприємця про розірвання договору оренди землі, а також стягнення заборгованості за її використання вказаним підприємцем.

Підставою для застосування прокурором заходів представницького характеру стала систематична несплата орендної плати за землю. Підтримавши позицію прокурора, господарський суд Львівської області 07.08.2017 задовольнив позовні вимоги.

Відтак, прокуратура відстояла інтереси громади Сколівщини у сфері законності використання об’єктів комунальної власності.

На даний час, земельну ділянку площею 0,5 га вартістю близько 3 млн грн повернуто у комунальну власність Козівської сільської ради, а боржника зобов’язано сплатити 15 тисяч грн заборгованості за оренду території.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Статті
В Рудно жити трудно: мешканці повинні встигнути на маршрутку додому до 20.00
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
В Рудно жити трудно: мешканці повинні встигнути на маршрутку додому до 20.00

У Садового вважають, що жителі Рудно у вихідні дні (субота та неділя) мають право на громадський транспорт лише до 20.00...

Старт політичного сезону: оновлення репертуару чи старі пісні про головне?
Соломія ГОЛОВІНА, Олена ЖОЛКЕВСЬКА
Старт політичного сезону: оновлення репертуару чи старі пісні про головне?

Сонце, пальми, лазурові узбережжя, гарячий пісок на свіжому педикюрі, текіла, віскі, бурбон, «Піна колада», «Секс на пля...

ДТЕК заплатить за вугілля Львівсько-Волинського басейну на 10% більше вже з 1 вересня
Олесь ТЯГАЙ, Львівський портал
ДТЕК заплатить за вугілля Львівсько-Волинського басейну на 10% більше вже з 1 вересня

Міністерство енергетики та вугільної промисловості підвищило ціну реалізації вугілля державних шахт на 10% - з 2000 до 2...

Учень «на мільйон» або скільки коштує зібрати дитину до школи?
Вероніка РОЙ, Львівський портал
Учень «на мільйон» або скільки коштує зібрати дитину до школи?

До старту нового навчального року залишились лічені дні. Тож невгамовні батьки зі своїми дітлахами активно ринулись на р...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів