Патрульні оштрафували водія перенавантаженого тягача на 400 євро

Патрульні оштрафували водія перевантаженого тягача, який перевозив негабаритний комбайн. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі патрульної поліції Львова.

Вчора на 581 км автодороги Київ-Чоп патрульні помітили тягач з причепом, який перевозив комбайн Claas ширина якого становить 3 метри 80 сантиметрів. Водій не мав дозвільних документів на перевезення негабаритного вантажу. На порушника винесли постанову за порушення правил дорожнього руху і попередили щодо відповідальності, якщо він продовжить рух.

Чоловік поводився зухвало і поїхав далі. Однак правопорушник не знав, що попереду стоїть ваговий контроль і ще один екіпаж патрульної поліції. Інспектори зупинили чоловіка, а працівники Укртрансінспекції скерували автомобіль на вагу. Водій отримав штраф від них 400 євро і ще один штраф від патрульних. Шановні водії, безпека на дорозі залежить від кожного з нас.