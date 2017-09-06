Львівська ОДА закликає Садового навести лад з маршрутним сполученням

Львівська ОДА звернулась до міської ради з вимогою навести лад з пасажирськими перевезеннями у Львові. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ЛОДА.

Як зазначається, щоби уникнути транспортного колапсу у місті Львові, у понеділок, 4 вересня, Львівська ОДА звернулась до міської ради з вимогою збільшити кількість автобусів на маршрутах.

«Втім, міська влада лише запустила 3 так звані експрес-маршрути, які курсують кожні 35-40 хвилин від АС «Західна» лише до Приміського вокзалу. Окрім того, мешканці додатково змушені платити за проїзд у цьому транспорті.

Львівська ОДА вважає це неприпустимим. Мешканцям не надають жодної іншої альтернативи, тому адміністрація вимагає від міста привести у відповідність логістику курсування громадського транспорту у напрямку кінцевих автостанцій у найкоротші терміни», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що відповідно до укладених угод на транспортні перевезення міжміських та приміських маршрутів, перевізники, які здійснювали перевезення у Мостиському напрямку з 2 вересня курсуватимуть на АС Західна, замість Залізничного вокзалу, а для автобусів із Пустомитівського та Городоцького напрямку кінцева зупинка буде не на Приміському вокзалі, а на сертифікованій автостанції АС №3, а пасажири із Жовківського напрямку їздитимуть не до площі Теодора, а до АС№2. Транспортні угоди з перевізниками укладені на основі вимог Львівської міської ради.