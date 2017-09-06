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Експрес-маршрут від АС «Західна» не возитиме пасажирів до центру: маршрутки курсуватимуть до Приміського

Дарина Смеречанська

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Від сьогодні, 6 вересня, від АС «Західна» розпочали курсувати експрес-маршрути. Цей тиждень маршрутки курсуватимуть до Приміського вокзалу. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Після тижня роботи експрес-маршрутів буде проведено детальний аналіз пасажиропотоку на цих рейсах і їх необхідність. При потребі буде збільшено кількість машин і довжину маршруту.

«Від сьогодні розпочали працювати експрес-маршрути. На рейсах працює три машини. Цей перший тиждень автобуси курсуватимуть від АС «Західна» до Приміського вокзалу. Далі ми проведемо аналіз пасажиропотоку на цих маршрутах і їх роботу. При необхідності готові збільшити кількість машин і довжину маршруту», – розповів директор ЛК «АТП № 1» Орест Хамула.

Додамо, що учора прес-служба львівської мерії поширила інформацію про те, що ці експрес-маршрути курсуватимуть від автостанції до центру міста.

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